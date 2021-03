Roman Abramowicz pozywa wydawnictwo i autorkę „Ludzi Putina”

Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz wystąpił na drogę sądową wobec wydawnictwa HarperCollins oraz Catherine Belton, autorki książki „Ludzie Putina”. Chodzi o zakup przez niego Chelsea Football Club, informuje The Evening Standard.

Abramowicz twierdzi, że w książce znalazły się „fałszywe i wprowadzające w błąd twierdzenia” dotyczące zakupu przez niego angielskiego klubu piłkarskiego. Chodzi o fragment „Ludzi Putina”, w którym rosyjski miliarder Sergiej Pugaczew twierdzi, że Abramowicz kupił Chelsea FC w 2003 roku na polecenie prezydenta Rosji. 54-letni oligarcha twierdzi, że został zmuszony do wystąpienia na drogę sądową „ponieważ stało się jasne, że fałszywe zarzuty w książce zaczynają szkodzić nie tylko mojej reputacji, ale także szacunkowi do działalności Chelsea Football Club”.

- Jeśli chodzi o Chelsea Football Club, w przeciwieństwie do obrazu przedstawionego w książce, moją ambicją co do Chelsea Football Club zawsze było stworzenie światowej klasy drużyny i zapewnienie, aby klub odgrywał pozytywną rolę we wszystkich społecznościach – oświadczył Abramowicz.