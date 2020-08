Cena ropy Brent przekroczyła 45 USD na giełdzie w Londynie.

Jako powód wzrostu ceny ropy wskazywany jest oczekiwane przez rynek zmniejszenie się zapasów surowca w USA. Z ustaleń Bloomberga wynika, że w ubiegłym tygodniu spadły one o 3,35 mln baryłek. Byłby to trzeci z rzędu tygodniowy spadek w okresie ostatnich czterech tygodni. Oficjalne dane podane zostaną w środę.

Ropa Brent z październikowych kontraktów drożała na giełdzie w Londynie w środę nawet o 1,7 proc. i była najdroższa od 6 marca. Obecnie drożeje o 1,2 proc. do 44,95 USD. Ropa WTI z wrześniowych kontraktów drożeje o 0,6 proc. do 41,94 USD. Wcześniej drożała do 42,06 USD.