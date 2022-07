Ropa Brent tanieje o ponad 8 proc., WTI o ponad 7 proc.

Kurs ropy Brent z wrześniowych kontraktów spada obecnie o 8,0 proc. do 104,38 USD, a baryłka ropy WTI sierpniowych kontraktów tanieje o 7,4 proc. do 100,38 USD.

Citigroup spodziewa się spadku ceny ropy do ok. 65 USD w tym roku w przypadku recesji. W kolejnym surowiec może stanieć jeszcze o 20 USD. Tymczasem zaledwie kila dni temu JP Morgan straszył wizją dojścia kursu ropy do 380 USD.

fot. Bloomberg

Dennis Kissler, wiceszef BOK Financial przekonuje, że w najbliższym czasie największy wpływ na notowania ropy będzie miał kierunek rynków akcji.

- Są obawy, że popyt na paliwa może znacząco spaść po tym jak obchody 4 lipca są już za nami – powiedział.

Bloomberg przypomina, że w USA rekordowa w połowie czerwca cena benzyny spada już przez 20 kolejnych dni, co nie zdarzyło się od ponad dwóch lat.