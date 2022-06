Ropa drożeje na europejskim rynku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

We wtorek rano ropa naftowa Brent w Londynie drożeje o 0,28 proc., do 119,85 dol. za baryłkę. Rośnie też w Nowym Jorku cena ropy naftowej WTI o 0,30 proc., do 118,85 dol. za baryłkę.

fot. John R Perry/Pixabay