Ropa drożeje na koniec spadkowego tygodnia

Cena ropy rośnie w związku z sygnałami możliwości szybszej redukcji podaży surowca, donosi Reuters.

Ropa Brent drożeje o prawie 4 proc. do 22,17 USD, a cena ropy WTI idzie w górę o 3,5 proc. do 17,07 USD. Pomimo wzrostu w ostatnich dniach, kurs ropy zmierza do zakończenia spadkiem ósmego z ostatnich dziewięciu tygodni. To skutek bezprecedensowych wydarzeń na rynku ropy na początku obecnego tygodnia kiedy cena surowca spadała najniżej od 21 lat. Ropa Brent jest o ok. 20 proc. tańsza niż tydzień temu, a ropa WTI o ponad 3 proc.