Ropa drożeje po ataku na tankowce

Cena ropy rośnie w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi globalnych dostaw surowca, pisze Reuters.

Arabia Saudyjska poinformowała w poniedziałek, że dwa jej tankowce zostały zaatakowane w niedzielę w pobliżu wybrzeża Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ofiar nie było i nie doszło do wycieku. Doniesienia wywołały obawy na rynkach, zwłaszcza, że wciąż nie wiadomo, kim byli atakujący. Arabia Saudyjska to największy, a Zjednoczone Emiraty Arabskie to trzeci producent ropy z OPEC. Dodatkowo w pobliżu miejsca, gdzie miało dojść do ataków, znajduje się jeden z najważniejszych na świecie szlaków transportu ropy. Baryłka ropy WTI z czerwcowych kontraktów drożeje ...