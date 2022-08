Ropa drożeje po wstrzymaniu dostaw z Rosji do Czech, na Słowację i Węgry

Ropa taniała we wtorek, ale kierunek notowań surowca zmienił się po wiadomości o przerwaniu dostaw surowca z Rosji do Czech, na Słowację i Węgry, informuje Bloomberg.

Obecnie kurs ropy Brent z październikowych kontraktów rośnie o 1,3 proc. do 97,90 USD. Wcześniej we wtorek spadał nawet o 1,8 proc. Ropa WTI z wrześniowych kontraktów drożeje o 1,1 proc. do 91,74 USD.