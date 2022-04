Ropa na drodze do zakończenia zniżką kolejnego tygodnia

Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej, mimo że rozpoczął się od zwyżki, ostatecznie najprawdopodobniej będzie należał do strony podażowej. Notowania ropy naftowej od wtorku znajdują się pod presją podaży – w rezultacie, cena ropy WTI spadła już do rejonu 95-97 USD za baryłkę, a notowania ropy Brent testują psychologiczną barierę na poziomie 100 USD za baryłkę, na razie utrzymując się tuż powyżej niej.

Powrót presji podażowej na rynku ropy naftowej to efekt braku wiary w rychłe wprowadzenie zakazu importu ropy naftowej z Rosji do Unii Europejskiej. Na razie w UE trwają dyskusje nad embargo importowym na rosyjski węgiel, które ma zostać wprowadzone od połowy sierpnia (i tak około miesiąc później niż oczekiwano). Później europejscy ustawodawcy przejdą do kwestii rosyjskiej ropy naftowej, ale już wydaje się oczywiste, że decyzja na ten temat nie zapadnie szybko, zwłaszcza że wiele państw jest w dużym stopniu uzależniona od dostaw ropy z Rosji.

Pewną presję podażową na ceny ropy wywierają także informacje o zamiarze uwolnienia rezerw strategicznych nie tylko przez same USA, lecz także przez inne kraje, będące członkami Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Łącznie od 1 maja br. stopniowo uwalnianych będzie 180 mln baryłek ropy ze Stanów Zjednoczonych (w tym 60 mln baryłek w ramach działań MAE), zaś inne kraje MAE dodatkowo „dorzucą” swoje 60 mln baryłek (w tym do 15 mln baryłek zobowiązała się Japonia). Mimo że uwalnianie rezerw to działanie raczej symboliczne, bowiem powyższe ilości ropy naftowej nie są duże w porównaniu do całkowitej globalnej produkcji – to faktem jest, że samo podejmowanie tych działań świadczy o determinacji wielu krajów do walki z wysokimi cenami ropy naftowej. A to z kolei przekłada się na mniejsze obawy o podaż surowca.