Ropa naftowa na drodze do imponującego miesięcznego wzrostu

Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej na razie upływa bez przełomowych zmian. Co prawda sesje w środę i czwartek przyniosły nieco więcej zmienności, jednak ostateczny bilans całego tygodnia może być neutralny.

Dzisiaj rano notowania ropy naftowej znajdują się pod delikatną presją podaży – wczoraj ukazały się kolejne dane pokazujące wzrost zapasów ropy w USA, a dodatkowym czynnikiem sprzyjającym sprzedającym są napięcia na linii USA-Chiny.



Nie zmienia to faktu, że notowania ropy naftowej znajdują się na drodze do wypracowania wyjątkowo dobrego wyniku w skali całego miesiąca. Maj na rynku ropy upływał pod znakiem zwyżek, które nastąpiły po wyjątkowo emocjonującej drugiej połowie kwietnia. To właśnie końcówka kwietnia była czasem ogromnej zmienności i pamiętnego zejścia cen kontraktów na ropę WTI do ujemnych poziomów.



W maju wzrosty notowań ropy naftowej rozpoczęły się więc od niskiej bazy. Dodatkowo, polepszeniu nastrojów sprzyjały komunikaty polityczne i dane fundamentalne. Kraje OPEC+ zadecydowały o dużych cięciach produkcji ropy naftowej właśnie począwszy od maja. Dodatkowo, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie spadki wydobycia przyspieszyły, a nawet pojawiły się przejściowe zniżki zapasów ropy w USA.



W rezultacie, notowania ropy naftowej WTI obecnie wypracowały już ponad 50-procentową zwyżkę, czyli najwyższą w historii. Z kolei notowania ropy Brent rosną o ponad 30%, co jest najlepszym wynikiem od 1999 r.