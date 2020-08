Ropa naftowa na drodze do piątego z kolei wzrostowego miesiąca

W ostatnich tygodniach zwyżki cen ropy naftowej wyraźnie wytraciły dynamikę, a na rynku tego surowca zaczęło pojawiać się coraz więcej sygnałów sprzyjających stronie podażowej.

Niemniej, nie przeszkodziło to notowaniom ropy wypracować kolejnego wzrostowego miesiąca. O ile dzisiejsza sesja nie przyniesie jakichś zaskakujących manewrów strony podażowej (a na to się nie zanosi), to ceny ropy zakończą sierpień na plusie. Byłby to już piąty z kolei wzrostowy miesiąc na rynku tego surowca.

Dzisiaj rano wsparciem dla strony popytowej na rynku ropy są m.in. lepsze od oczekiwań dane makro w krajach azjatyckich, zwłaszcza japońskie dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz zadowalające odczyty indeksów PMI w Chinach za sierpień. Dodatkowo, kupującym sprzyja utrzymująca się słabość amerykańskiego dolara.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Ponadto, czynnikiem podtrzymującym ceny ropy naftowej są informacje o relatywnie powolnym powrocie do aktywności operacyjnej wielu platform naftowych w Stanach Zjednoczonych. Mimo że huragan Laura z największą siłą uderzył w południowe wybrzeże USA już w czwartek, jeszcze w niedzielę było utrzymanych aż 70% związanych z nim cięć produkcji ropy naftowej w rejonie Zatoki Meksykańskiej. Niemniej, ten stan nie utrzyma się długo – w bieżącym tygodniu firmy wydobywcze z pewnością będą dążyły do tego, aby przyspieszyć proces powrotu do normalnej działalności operacyjnej.

W rezultacie, po tygodniu pod znakiem huraganu, na rynku ropy naftowej w centrum uwagi z powrotem znajdują się znane już od dłuższego czasu kwestie. Należą do nich przede wszystkim planowane stopniowe zwyżki wydobycia ropy naftowej w krajach OPEC+ (w ramach porozumienia naftowego) oraz w Stanach Zjednoczonych (na skutek rozpoczęcia procesu zwiększania liczby funkcjonujących wiertni ropy). Największą niewiadomą pozostaje jednak popyt – o ile ostatnie dane makro z wielu gospodarek świata są całkiem dobre i dają nadzieje na ożywienie popytu, to wizja przedłużającego się kryzysu gospodarczego na świecie, wywołanego pandemią, nadal kładzie się cieniem na jakimkolwiek optymistycznym scenariuszu.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

KUKURYDZA

Najlepszy od ponad roku miesiąc na rynku kukurydzy.

Dzisiejsza sesja na rynku kukurydzy w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się od zwyżki. Cena tego towaru w USA przekracza obecnie poziom 3,60 USD za buszel, czyli porusza się w okolicach lokalnego maksimum z początku lipca bieżącego roku.

Ogólnie, notowania kukurydzy w Stanach Zjednoczonych mają za sobą bardzo udany miesiąc. Jeśli dzisiejsza sesja nie przyniesie istotnych zmian nastrojów inwestorów (a taka zmiana to raczej mało prawdopodobny scenariusz), to bieżący miesiąc będzie najlepszy na tym rynku od ponad roku.

Stronie popytowej na rynku kukurydzy sprzyjają susze na terenach uprawy tego zboża w Stanach Zjednoczonych. Przedłużający się okres niedostatecznych opadów już dotychczas negatywnie wpłynął na jakość uprawianej w USA kukurydzy i możliwe, że nadal pogoda będzie powodować trudności w uprawach. To oznacza dużą zmianę oczekiwań w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca czy dwóch, kiedy to bazowym scenariuszem były oczekiwania rekordowo dużych zbiorów dobrej jakości kukurydzy.

Warto także wspomnieć o dodatkowym czynniku, pozytywnie wpływającym na ceny kukurydzy (jak również innych towarów rolnych w USA) – czyli o zakupach ze strony Chin. Eksport kukurydzy z USA do Państwa Środka nadal znajduje się na wysokim poziomie, wynikającym z ustaleń zawartych w tzw. porozumieniu pierwszej fazy. Wiele wskazuje na to, że wzmożone zakupy kukurydzy przez Chiny mogą się utrzymać, bowiem są one korzystne zarówno dla USA, jak i dla Chin.

Notowania kukurydzy w USA – dane dzienne