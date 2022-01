Ropa naftowa na drodze do szóstego z kolei wzrostowego tygodnia

Obecnie notowania ropy naftowej Brent poruszają się w okolicy 90 USD za baryłkę. Ten poziom jest pewną psychologiczną i techniczną barierą, więc prawdopodobnie pokaże się tu większa presja podażowa i próby wypracowania przynajmniej krótkiego odreagowania spadkowego. Nadal jednak strona popytowa na rynku ropy pozostaje mocna, co wynika z zawirowań politycznych na świecie. Spór na linii Rosja-Zachód oraz ataki jemeńskich bojówek Huti na cele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich skutecznie podgrzewają emocje na rynku ropy naftowej i prowadzą do utrzymywania się wzrostów cen tego surowca.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Niemniej, w najbliższych dniach uwaga inwestorów, przynajmniej na chwilę, przerzuci się na OPEC+. Już 2 lutego rozszerzony kartel spotyka się bowiem w celu omówienia dotychczasowych działań w ramach porozumienia naftowego oraz podjęcia decyzji co do wysokości wydobycia ropy w marcu. Wiele wskazuje jednak na to, że zaskoczenia nie będzie, a OPEC+ zdecyduje się na kontynuację stopniowego zwiększania produkcji ropy naftowej o 400 tys. baryłek dziennie każdego miesiąca.

Tymczasem popyt na ropę naftową nadal pozostaje wielką niewiadomą. Mimo utrzymującej się pandemii, nie brakuje jednak optymizmu także w tej kwestii. Inwestorzy wierzą przede wszystkim w ożywienie importu ropy naftowej do Chin w 2022 r., po słabym 2021 r.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne