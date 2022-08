Ropa naftowa w Europie tanieje

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W czwartek ok. godz. 8. 20 ropa naftowa typu Brent na londyńskiej giełdzie tanieje o 0,06 proc., do 96,72 dol. za baryłkę. Ropa naftowa WTI natomiast drożeje na nowojorskiej giełdzie o 0,1 proc., do 90,75 dol. za baryłkę.

fot. Bloomberg