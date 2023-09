Ropa najdroższa od 14 sierpnia

Cena ropy rosła w środę dzięki danym o zapasach w USA, obawom zakłócenia podaży z powodu huraganu Idalia, doniesieniom z Rosji i słabnącemu dolarowi.

Huragan Idalia, zagrażający instalacjom naftowym na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, uderzył w środę w wybrzeże Florydy. EIA poinformowała, że zapasy ropy w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 10,6 mln baryłek. To dwa razy większa redukcja niż oczekiwał rynek. "Bycze“ okazały się również doniesienia z Rosji. Wicepremier Aleksander Nowak powiedział, że Rosja zwróciła się do OPEC+ o przedłużenie redukcji podaży ropy do końca października. Analitycy i traderzy oczekują, że swoje dobrowolne dodatkowe zmniejszenie wydobycia przedłuży o miesiąc również Arabia Saudyjska. Wzrostowi ceny ropy sprzyjało także słabnięcie dolara w środę powodujące, że była atrakcyjniejsza dla inwestorów z obszarów umacniających się walut.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów rósł o 0,6 proc. do 81,63 USD. To już jego piąty wzrost z rzędu. Na ICE Futures Europe ropa z najmocniej handlowanych, listopadowych kontraktów, drożała o 0,4 proc. do 85,23 USD. Cena obu rodzajów ropy jest najwyższa od 14 sierpnia.