Kurs ropy rósł w związku z oczekiwaniem na jednoczesny spadek podaży i wzrost popytu.

Inwestorzy wierzą, że spadek podaży spowodowany rozpoczętym przez producentów ograniczaniem wydobycia przy jednoczesnym wzroście popytu, wynikającym z coraz większego otwierania gospodarek, da w efekcie wyższą cenę ropy.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z czerwcowych kontraktów rósł o 9 proc. do 27,56 USD. Był najwyższy od 3 kwietnia. W handlu elektronicznym po sesji kurs rósł o 8,2 proc. do 27,36 USD. W tym czasie ropa Brent drożała o prawie 6,5 proc. do 31,07 USD.