Ropa najdroższa w tym roku

Kurs ropy Brent przekroczył we wtorek 69 USD, donosi Reuters.

Ropa drożeje w związku z obawą jeszcze większego ograniczenia podaży ropy z Iranu i Wenezueli oraz malejącego strachu przed większym spadkiem popytu. Ropa Brent, będąca globalnym benchmarkiem, drożała we wtorek nawet do 69,50 USD. Była wówczas najdroższa od połowy listopada. Kurs amerykańskiej ropy WTI przekroczył 62 USD po raz pierwszy od początku listopada. Z ostatniego sondażu Reutersa wynika, że podaż ropy z OPEC spadła w marcu do najniższego poziomu od czterech lat. To skutek większego niż oczekiwano ograniczenia dostaw przez...