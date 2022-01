Ropa odrabiła straty z poprzedniej sesji

– Rynek pozostaje byczy, a konflikt z Rosją nie jest w stanie złagodzić presji po stronie podaży – powiedziała Pratibha Thaker, dyrektor ds. redakcyjnych na Bliskim Wschodzie i w Afryce w Economist Intelligence Unit. Dodała również, że ,,nadal istnieje duży problem po stronie podaży, gdyż OPEC+ nie jest w stanie zbliżyć się do miesięcznych celów w zakresie uzupełniania zapasów, a wszystko to dzieje się to w czasie silnego popytu’’.

Na nowojorskiej giełdzie towarowej marcowa ropa West Texas Intermediate kończy wtorkową sesję wzrostem wartości o 2,29 USD (+2,8 proc.) osiągając cenę 85,60 USD za baryłkę.