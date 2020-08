Ceny ropy wzrosły w środę po tym, jak raport branżowy pokazał, że w zeszłym tygodniu zapasy ropy w USA spadły bardziej, niż oczekiwali analitycy, pisze Reuters.

Amerykański Instytut Naftowy podał we wtorek, że w zeszłym tygodniu zapasy ropy spadły o 4 mln baryłek. Analitycy spodziewali się, że będzie to spadek o 2,9 mln baryłek. Stany Zjednoczone zgromadziły też mniej benzyny i destylatów.

U.S. Energy Information Administration spodziewa się z kolei, że produkcja ropy w USA spadnie w tym roku o 990 tys. baryłek dziennie, czyli mocniej niż pierwotnie przewidywano. Ta informacja również nie pozostała bez wpływu na wyższe ceny surowca.

Europejska ropa Brent wzrosła o 1,5 proc. do 45,17 USD za baryłkę. We wtorek odnotowała ona spadek o ok. 1 proc.

Z kolei amerykańska ropa West Texas o 1,6 proc. do 42,26 USD za baryłkę. Podczas poprzedniego notowania jej cena spadła o 0,8 proc.