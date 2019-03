Ropa tanieje z powodu obaw recesji w USA

Pierwsze od 2007 roku odwrócenie krzywej rentowności w USA obudziło obawy recesji. Na drugi plan zeszła kwestia redukcji podaży ropy z OPEC plus, Iranu i Wenezueli, pisze Reuters.

Cena ropy spada o ok. 1 proc. w poniedziałek rano. To wciąż echo wydarzeń z piątku, kiedy w USA doszło do pierwszego od 2007 roku spadku rentowności obligacji 10-letnich poniżej rentowności papierów trzymiesięcznych. Wzmocniło to przekonanie o nadchodzącej recesji w USA, co mogłoby oznaczać spadek popytu na ropę i jej pochodne. Ropa Brent taniała na giełdzie w Singapurze o 0,7 proc. do 66,56 USD. Ropa WTI taniała o 0,9 proc. do 58,52 USD. W obu przypadkach jej cena jest już...