Ropa w USA droższa po oficjalnych danych o jej amerykańskich zapasach

Ropa naftowa w USA jest wyceniana wyżej po publikacji oficjalnych danych o jej zapasach - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 67,95 USD, po zwyżce o 9 centów.



Brent w dostawach na październik na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie tanieje o 3 centy do 74,75 USD za baryłkę.



Na Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju ropa zdrożała o 1,0 proc. do 509,7 juanów za baryłkę.



Amerykański Instytut Paliw (API) podał we wtorek w niezależnym raporcie, że zapasy ropy w USA spadły w ub. tygodniu o 5,11 mln baryłek.



W środę z kolei amerykański Departament Energii (DoE) poinformował w oficjalnych danych, że zapasy amerykańskiej ropy spadły o 5,84 mln baryłek, czyli o 1,4 proc., do 408,36 mln baryłek.



Ankietowani przez Bloomberga analitycy oczekiwali spadku zapasów o 2 mln baryłek.



"Podczas gdy spadek zapasów ropy w USA przyczynił się do wzrostu jej ceny, to pozostaje niejasne czy Chiny pójdą na kompromis z USA w sprawie handlu" - mówi Jun Inoue, starszy ekonomista Mizufo Research Institute Ltd. w Tokio.



Na rynkach w ostatnim czasie złagodniały nieco obawy o spór handlowy USA-Chiny, a to przyczyniło się do zwyżki notowań ropy.



"Kolejną ważną rzeczą jest to jak Arabia Saudyjska i OPEC mogą zarządzać swoimi dostawami ropy, bo wpływ amerykańskich sankcji na eksport ropy z Iranu może się pojawić na rynku już w przyszłym miesiącu" - dodaje.



Sankcje USA na irańską ropę wejdą w życie w listopadzie, a to może spowodować "zacieśnienie" sytuacji na globalnych rynkach paliw, na które będzie docierać mniej ropy.



W środę ropa WTI na NYMEX zyskała 2,02 USD do 67,86 USD za baryłkę.