Ropa w USA wycofała się z siedmioletnich maksimów

Cena ropy naftowej w USA wycofała się z najwyższych poziomów od 7 lat po tym, gdy branżowy raport wskazał na już czwarty z kolei tygodniowy wzrost amerykańskich zapasów surowca - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 82,46 USD, niżej o 0,60 proc.

Ropa Brent w dostawach na grudzień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje zaś 84,67 USD za baryłkę, mniej o 0,48 proc.

Amerykański Instytut Paliw (API) wskazał w swoim najnowszym raporcie, ze zapasy ropy w USA w ub. tygodniu wzrosły o 3,29 mln baryłek.

To już 4. z kolei tydzień, gdy amerykańskie zapasy ropy się zwiększyły. Analitycy spodziewali się wzrostu tych zapasów o 2 mln baryłek.

Zapasy ropy w Cushing, miejscu magazynowania ropy w USA, spadły jednak o 2,5 mln baryłek - wynika z danych API.

Z kolei zapasy benzyny spadły w ub. tygodniu o 3,5 mln baryłek, a paliw destylowanych - spadły o 3 mln baryłek.

W środę oficjalne dane o zapasach ropy i jej produktów w USA poda jak co tydzień Departament Energii (DoE).

Ropa osiąga najwyższe poziomy od 2014 r., bo kryzys energetyczny zbiega się w czasie ze wzrostem popytu w wielu gospodarkach, wychodzących z pandemii Covid-19.

Do tego Rosja sygnalizuje, że raczej nie zaoferuje krajom w Europie więcej gazu ziemnego, co złagodziłoby obecny kryzys energetyczny na rynkach, chyba że zostaną zatwierdzone regulacje dla przesyłu gazu gazociągiem Nord Stream 2.

W poniedziałek operator magistrali, spółka Nord Stream 2 AG, podała, że pierwsza nitka gazociągu Nord Stream 2 została wypełniona gazem technicznym i ciśnienie w tej części gazociągu jest wystarczające do rozpoczęcia przesyłu surowca.

Tymczasem Chińska Narodowa Administracja Energetyczna zorganizowała spotkanie z dyrektorami krajowych rafinerii, aby omówić sprawę importu ropy do Chin - podały anonimowe źródła.

Niektóre z chińskich prywatnych rafinerii, w sytuacji gwałtownie rosnących cen ropy w Chinach, same starają się o dostawy tego surowca wykorzystując wprowadzone niedawno kontyngenty importowe.

Ceny oleju napędowego w Chinach są w niektórych częściach kraju najwyższe od 3 lat.

Według danych firmy Vortex import oleju napędowego do Chin, który może być wykorzystywany do ogrzewania, w przemyśle i w transporcie samochodowym, wzrósł we wrześniu do 3-miesięcznego maksimum.

Konsumpcja oleju napędowego w Chinach w IV kw. może wzrosnąć rdr o 1,2 proc. wobec spadku o 9,2 proc. w III kw.

Na zakończenie poprzedniej sesji ropa w USA zyskała 0,3 proc.