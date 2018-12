Ropa w USA zaliczy listopad jako najgorszy miesiąc od 10 lat

Ropa w USA drożeje o niecały 0,1 proc. Kończący się listopad surowiec zaliczy do najgorszych miesięcy do 10 lat, po spadku notowań w tym miesiącu aż o 21 proc., podczas gdy w październiku cena spadła "tylko" o 11 proc. - wskazują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 51,49 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,08 proc.



Brent w dostawach na styczeń na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 58,67 USD za baryłkę, po zwyżce ceny o 0,27 proc. W listopadzie Brent straciła 20 proc. swojej wartości.



OPEC+ przygotowuje się do spotkania w przyszłym tygodniu w Wiedniu, gdzie ministrowie ropy z kartelu oraz przedstawiciele innych krajów - producentów ropy - ocenią sytuację na globalnych rynkach paliw i podejmą decyzję, co robić dalej.



Prezydent Rosji Władimir Putin mówił wcześniej, że Rosja jest gotowa współpracować z innymi dostawcami ropy, ale cena ropy w ok. 60 dolarów za baryłkę (Brent) jest "zrównoważona i sprawiedliwa" i znacznie powyżej poziomu niezbędnego do utrzymania nadwyżki budżetu rosyjskiego rządu.



Tymczasem Siergiej Rjabkow, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych, powiedział, że Rosja chce "przewidywalnej ceny ropy".



"Potrzebujemy większej przewidywalności i płynnej dynamiki cen. Nikt nie jest zainteresowany skokami cen - szybką podwyżką, a potem spadkiem" - powiedział Rjabkow, który przebywa w Buenoi Aires.



Dodał, że nikt (z producentów) nie jest zainteresowany ani sztucznym deficytem ropy, ani jej nadmierną podażą.



Rjabkow stwierdził, że dobrym pomysłem może być współpraca USA z OPEC+ w celu ustabilizowania rynku ropy, ale najpierw potrzebne jest większe zaufanie stron.



"Kiedy USA walczą z Rosją jako kluczowym globalnym dostawcą ropy i gazu, kiedy próbują komplikować warunki naszego eksportu i czerpią z tego zadowolenie, to wszystkie rozmowy będą trudne" - ocenił.



Tymczasem w USA rosną zapasy ropy. Zapasy w ubiegłym tygodniu wzrosły o 3,6 mln baryłek. Był to już 10. z kolei tydzień zwyżki amerykańskich rezerw ropy i najdłuższe pasmo wzrostowe od listopada 2015 r.



W czwartek ropa na NYMEX zyskała 2,3 proc.