Notowania ropy WTI zmierzają do zakończenia tygodnia największym spadkiem ceny od prawie dziewięciu lat, a ropy Brent od czterech lat, wynika z informacji Reutersa.

Cena ropy spadła najniżej od ponad roku w piątek. Inwestorzy niezmiennie obawiają się, że epidemia koronawirusa, która rozprzestrzeniła się z Chin do ponad 40 krajów, spowoduje hamowanie globalnej gospodarki i zmniejszy popyt na surowce.

Kurs ropy Brent z majowych kontraktów, spadał o 2,8 proc. do 50,31 USD i był najniższy od 14 miesięcy. Przez tydzień spadł o 13 proc., najmocniej od stycznia 2016 roku.

Ropa WTI taniała o 3 proc. do 45,70 USD. W skali tygodnia jej cena spadła o ok. 14 proc., najmocniej od maja 2011 roku.

- Ceny ropy zmieniają się wraz z nowymi wiadomościami dotyczącym wybuchów epidemii na obszarach poza Chinami – powiedział Stephen Innes, główny strateg w AxiCorp.

Jeffrey Halley, analityk OANDA uważa, że ewentualny spadek notowań ropy Brent poniżej 50 USD za baryłkę to „koszmarny scenariusz do OPEC”. Jego zdaniem, mogłoby to skłonić kartel do bardziej zdecydowanego działania.

Niektórzy uczestnicy rynku spodziewają się jednak zatrzymania spadków w niedługim czasie.

- Wierzymy, że COVID-19 zostanie powstrzymany raczej wcześniej niż później. Jestem optymistą i uważam, że zobaczymy pozytywne wiadomości najpóźniej do połowy przyszłego tygodnia – powiedział Sukrit Vijayakar, dyrektor w firmie konsultingowej Trifecta.