Cena ropy i gazu rosną w związku z przekonaniem o niedostatecznej podaży obu surowców.

Ropa drożała wyraźnie już w poniedziałek po wiadomości, że OPEC+ zdecydował się utrzymać wolne tempo zwiększania produkcji ropy. We wtorek cena surowca nadal rosła. Gaz ziemny drożeje na całym świecie w związku z przekonaniem o niskich zapasach i możliwości dodatkowego pogorszenia sytuacji w przypadku ostrej zimy.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs gazu ziemnego z listopadowych kontraktów rósł o 55 centów, czyli 9,5 proc., do 6,312 USD za 1 mln BTU. To najwyższa cena gazu z wiodącego kontraktu od grudnia 2008 roku. Kurs baryłki ropy WTI z listopadowych kontraktów rósł o 1,31 USD, czyli 1,7 proc., do 78,93 USD. Jest najwyższy od października 2014 roku. Ropa Brent z grudniowych kontraktów drożała o 1,7 proc. do 82,67 USD.