Ropa z amerykańskich rezerw strategicznych trafia na eksport

Agencja opierając się na różnych źródłach i danych oszacowała, że tylko w czerwcu ponad 5 mln baryłek ropy które były częścią uwolnionych rezerw strategicznych (SPR) trafiło do odbiorców w Azji i Europie.

Do października uwalnianych ma być z SPR około 1 mln baryłek surowca dziennie, co już obniżyło poziom rezerw do najniższej wartości od 1986 r., mając znikomy de facto wpływ na sytuację na rynku ropy i ceny zarówno samej ropy, jak i jej przetworów.

Tymczasem mimo nawet gwałtownej wtorkowej przeceny kontrakty terminowe na ropę w USA nadal wyceniane są powyżej 100 USD za baryłkę, a ceny benzyny i oleju napędowego powyżej 5 USD za galon w jednej piątej kraju.

Notowania ropy naftowej i paliw prawdopodobnie byłyby wyższe, gdyby nie uwalniane SPR, ale jednocześnie nie przynosi to tak naprawdę zakładanego efektu – powiedział Matt Smith, główny analityk ds. ropy naftowej w Kpler.

Reuters podkreśla, że obecnie zapasy ropy w USA są najniższe od 2004 r., ponieważ rafinerie niemal na maksimum wykorzystują dostawy. Zakłady rafineryjne na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej osiągnęły poziom wykorzystania 97,9 proc. surowca, co jest największą wartością od trzech i pół roku.