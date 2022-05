Ropa zalicza najdłuższe miesięczne zwyżki cen od ponad 10 lat

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ropa naftowa na rynkach drożeje, WTI i Brent zmierzają do zakończenia 6. z kolei miesiąca ze wzrostem ceny. To najdłuższa seria miesięcznych zwyżek notowań tych benchmarków od ponad 10 lat. Unijni przywódcy zgodzili się na częściowe embargo na import rosyjskiej ropy, a Chiny łagodzą antycovidowe obostrzenia, co wpłynie na wzrost zapotrzebowania na paliwa - informują maklerzy.

fot. Andrey Rudakov/Bloomberg