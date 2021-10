David Rosenberg, były główny ekonomista Merrill Lynch, znany jest od dawna z „niedźwiedzich” prognoz i kontrariańskich poglądów. Uważa jednak, że pojawiające się ostrzeżenia przed hiperinflacją nie mają podstaw.

Rosenberg wskazuje, że obecny wzrost cen spowodowany jest szokiem podażowym będącym skutkiem pandemii. Jego zdaniem, błędne jest zakładanie załamania gospodarki i galopującej inflacji.

- To totalnie śmieszne – powiedział szef Rosenberg Research w CNBC.

David Rosenberg, fot. Bloomberg

Niedawno szef Twittera i Square, Jack Dorsey, przekonywał, że nadchodzi okres hiperinflacji.

- Twierdzenie, że problemy skutkujące wyższą inflacją nie zostaną w pewnym momencie rozwiązane, to świadectwo braku szacunku do tego, czego uczy nas historia – powiedział Rosenberg.

Jego zdaniem, amerykańskiej gospodarce grozi zgoła inny problem: deflacja.

- Co się stanie, kiedy polityka monetarna zmienia się, a rynki akcji i nieruchomości doświadczają w tym samym czasie korekty? A to właśnie zastąpi kwestię hiperinflacji w przyszłym roku – powiedział Rosenberg. – Ludzie będą zaskoczeni kiedy Fed zmieni kurs i warunki płynnościowe ulegną zacieśnieniu. To skończy się deflacją aktywów, a to przemieni się w deflację w całej gospodarce – dodał.

Rosenberg uważa, że rynek akcji poszedł zbyt wysoko.

- Rynek poszedł dużo wyżej niż było to uzasadnione nawet mocnymi wynikami spółek, a stało się tak z powodu Fed – stwierdził. – Cóż, Fed wkrótce zmieni kurs – dodał.