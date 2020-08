Rosja chce być druga po Chinach na rynku metali ziem rzadkich

Rosja planuje 1,5 mld USD inwestycji mających osłabić dominację Chin na rynku metali ziem rzadkich, informuje Reuters.

Metale ziem rzadkich mają fundamentalne znacznie dla produkcji korzystających z najnowocześniejszych technologii urządzeń stosowanych przez branże telekomunikacyjną, energetyczną, motoryzacyjną oraz zbrojeniową. Dlatego Rosja planuje inwestycje, które umożliwią ich pozyskanie, powiedział Reutersowi Aleksiej Biezprozwannych, wiceminister przemysłu i handlu. Ujawnił, że Rosja chce już za 10 lat być drugim po Chinach producentem metali ziem rzadkich. Aby to osiągnąć rząd zaoferuje obniżone opodatkowanie i tańsze pożyczki inwestorom, którzy zdecydują się wziąć udział w realizacji 11 projektów, mających zwiększyć udział Rosji w globalnej produkcji metali ziem rzadkich z obecnych 1,3 proc. do 10 proc. w 2030 roku. Łączna kwota niezbędnych inwestycji w te projekty, to 1,5 mld USD. Ich realizacja pozwoli Rosji osiągnąć niemal pełną samowystarczalność w obszarze metali ziem rzadkich do 2025 roku i uruchomić eksport w 2026 roku, podkreślił wiceminister.