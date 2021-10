Rosja chce o 60 proc. tańszego gazu w Europie, aby utrzymać kontrolę nad rynkiem

Rosja chciałaby, aby w dłuższej perspektywie cena gazu ziemnego w Europie była o 60 proc. niższa niż obecnie, bo obawia się, że wysoki koszt „błękitnego paliwa” zaszkodzi popytowi na dostawy z Gazpromu, poinformował Bloomberg powołując się na dwa anonimowe źródła mające wiedzę o polityce energetycznej kraju.

Jeden z informatorów powiedział, że Rosja chciałaby spadku ceny gazu do 300-400 USD za 1 tys. metrów sześciennych. Kreml uważa, że przy tej cenie Gazprom jest w stanie utrzymać kontrolę nad europejskim rynkiem. Inne źródło Bloomberga określiło pożądany przez Rosję zakres cen gazu na 200-400 USD, przy czym niższy poziom określiło jako „mniej akceptowalny scenariusz”.

Wskazane ceny są dużo niższe od obecnie dyktowanych na europejskich rynkach. Gaz z benchmarkowego kontraktu na giełdzie w Amsterdamie kosztował we wtorek 88 EUR za 1 MWh, czyli ok. 1150 USD za 1 tys. metrów sześciennych. Bloomberg przypomina, że wcześniej w tym miesiącu cena dochodziła nawet do 162 EUR za 1 MWh, czyli ponad 2000 USD za 1 tys. metrów sześciennych.

fot. Bloomberg

W ubiegłym tygodniu prezydent Władimir Putin sygnalizował podczas posiedzenia rządu Rosji obawę, czy rekordowe ceny gazu nie doprowadzą do spadku jego konsumpcji i nie uderzą w rosyjskich producentów. Podkreślał, że Rosja nie jest zainteresowana „nieskończonym wzrostem cen energii, w tym gazu”. Pomimo takich sygnałów Rosja nie zwiększyła dostaw gazu do Europy, co nasiliło spekulacje o grze, której celem jest wymuszenie szybszej zgody na uruchomienie Nord Stream 2, a także skłonienie europejskich odbiorców do zmiany niekorzystnego z punktu widzenia Rosji sposobu kontraktowania gazu. Bloomberg przypomina, że rosyjskie spółki sprzedawały ostatni raz gaz do Europy i Turcji po średniej cenie 400 USD za 1 tys. metrów sześciennych w 2008 roku, kiedy ceny „błękitnego paliwa” były jeszcze wiązane z ceną ropy.