Rosja coraz bardziej przychylna przedłużeniu limitów produkcji ropy

Druga połowa wczorajszej sesji na rynku ropy naftowej była okresem wyraźnych zwyżek notowań tego surowca. Cena ropy gatunku WTI powróciła do okolic 37 USD za baryłkę, a cena ropy naftowej Brent przekroczyła na nowo poziom 39 USD za baryłkę. Dzisiaj rano wzrosty są kontynuowane.

Przyczyną odbicia notowań ropy naftowej w górę były informacje o coraz większym prawdopodobieństwie przedłużenia dużych cięć produkcji ropy na początek przyszłego roku. W Rosji doszło do spotkania ministra energii, Aleksandra Nowaka, z przedstawicielami krajowego przemysłu naftowego w celu przedyskutowania możliwych scenariuszy dotyczących produkcji ropy na początku przyszłego roku.

Według doniesień Reutersa, Rosja nadal rozważa utrzymanie obecnego scenariusza czyli podniesienia limitów produkcji ropy w ramach porozumienia naftowego – jednak jednocześnie, coraz bardziej skłania się do scenariuszy alternatywnych: utrzymania dotychczasowych limitów co najmniej do końca I kw. 2021 r. albo nawet jeszcze głębszego cięcia wydobycia niż to obecne.

Rosja jest jednym z kluczowych sygnatariuszy porozumienia OPEC+. W ostatnich latach kraj ten solidarnie ciął produkcję ropy naftowej wraz z innymi producentami, jednak często wyrażał sprzeciw wobec prób ustanowienia zbyt niskich limitów produkcji. Wynikało to m.in. z wewnętrznego oporu ze strony rosyjskich spółek naftowych, niechętnych cięciom wydobycia i ograniczaniu swoich przychodów, zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji ze strony USA.

Rosyjscy politycy w ostatnich tygodniach jednak coraz częściej zaznaczają, że przedłużenie okresu obniżonej produkcji ropy może okazać się konieczne ze względu na dramatyczny spadek popytu na ropę, wynikający z restrykcji związanych z pandemią. Ostatecznie na decyzję Rosji prawdopodobnie największy wpływ będzie miał Władimir Putin, który publicznie potwierdził, że rozważa różne opcje.

Do oficjalnego spotkania państw OPEC dojdzie na przełomie listopada i grudnia. Wtedy najprawdopodobniej odbędą się również rozmowy krajów OPEC+, dotyczące działań w zakresie porozumienia naftowego.