Rosja może zejść poniżej 50 proc. w Euroazjatyckim Banku Rozwoju

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Aby zredukować ryzyko objęcia sankcjami Euroazjatyckiego Banku Rozwoju (EBR), Rosja planuje zejść poniżej 50 proc. udziałów w instytucji mającej promować integrację gospodarczą sześciu byłych krajów posowieckich, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

Rosja obecnie ma 65,97 proc. udziałów w EBR. Według informatorów agencji, planuje zredukowanie łącznego zaangażowania w banku z Białorusią, która także jest obłożona sankcjami, do mniej niż 50 proc. Jeśli plan zostanie zrealizowany, Kazachstan może ostatecznie zostać kontrolującym udziałowcem EBR, wskazują źródła Bloomberga. Obecnie ma 32,99 proc. udziałów. Białoruś ma ok. 1 proc., a pozostałe należą do Tadżykistanu, Armenii i Kirgistanu.