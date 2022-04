Płatność miała dotyczyć dostaw rosyjskiego gazu w kwietniu i maju do Niemiec i Austrii. Była częścią średnioterminowego kontraktu na dostawę 7 TWh gazu do końca 2023 roku, twierdzi źródło Bloomberga.

fot. Bloomberg

GM&T była spółką zależną Gazpromu, ale w kwietniu przejął ją rząd Niemiec, jak tłumaczono, aby zabezpieczyć dostawy gazu do kraju. Wcześniej Gazprom poinformował, że 31 marca “zakończył swój udział w niemieckim przedsiębiorstwie Gazprom Germania GmbH i wszystkich jego aktywów, w tym Gazprom Marketing & Trading Ltd.". Nie podał żadnych szczegółów. Jeden z ekspertów określił wówczas to działanie jako ”poświęcenie pionka w renegocjacji kontraktów na dostawy gazu".

GM&T nadal stara się przeprowadzić skutecznie transakcję i prowadzi w tej sprawie negocjacje z Gazprombankiem, eksportowym ramieniem Gazpromu, ujawnili informatorzy Bloomberga.