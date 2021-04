Rosyjscy urzędnicy nie spieszą się z zatwierdzeniem chińskiego preparatu przeciwko COVID-19 firmy CanSino Biologics. Kreml uważa, że jest wstanie zaszczepić społeczeństwo używając rodzimego produktu.

Według nieoficjalnych informacji, rejestracja jednoskładnikowych chińskich zastrzyków nie dobiegła końca, ponieważ lokalne władze priorytetowo traktują jedynie szczepionki opracowane w Rosji.

Adobe Stock

W listopadzie, kiedy wniosek o zatwierdzenie złożył lokalny partner CanSino, Petrovax Pharm, nie było jasne, jak szybko Rosja będzie wstanie zwiększyć produkcję krajowych szczepionek. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obecnie nie ma zapotrzebowania na zagraniczne preparaty, przez co szczepionka CanSino może zostać zatwierdzona później.

– Rosja w ogóle nie musi rejestrować zagranicznych szczepionek ponieważ ma już kilka swoich preparatów - powiedział Dmitrij Kulisz, biolog i profesor moskiewskiego Uniwersytetu Skoltech.

W zeszłym miesiącu prezydent Władimir Putin poinformował o trzech dostępnych rosyjskich szczepionkach. Dodał, że jest już po otrzymaniu pierwszej dawki zastrzyku z użyciem jednej z nich, sugerując, że każda jest na najwyższym światowym poziomie skuteczności i bezpieczeństwa.

Krajowe produkty nie pomogły jednak Rosjanom w sprawnym przeprowadzaniu kampanii szczepionkowej. Wywołuje to obawy, że staną oni w obliczu trzeciej fali zakażeń wirusem COVID-19. Według gazety RBC, do tej pory pierwszą dawkę otrzymało jedynie 4,7 proc. populacji. Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to niemal połowa mieszkańców, a w USA ponad 30 proc.