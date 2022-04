Według źródeł agencji, zgodził się na to Departament Skarbu USA. Poprzednio wstrzymał on poprzez bank korespondencyjny płatności jakie Rosjanie chcieli dokonać z wykorzystaniem rubla. Automatycznie wystartowało to 30-dniowy okres karencji, który upływa 4 maja. Po nim można ogłosić niewywiązanie się ze zobowiązania.

W piątek rosyjskie ministerstwo finansów poinformowało, że wysłało dolary do agenta płatniczego, Citibank NA, oddział w Londynie. Kwoty wyniosły 564,8 mln USD za euroobligacje 2022 i 84,4 mln USD za obligacje 2042.

Amerykańskie władze chcą zmusić Moskwę do wykorzystania rezerw krajowych i wydrenowania tych funduszy co mogłoby podważyć zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę.

Jeśli środki dotrą do inwestorów przed końcem okresu karencji, Rosja może uniknąć pierwszej niewypłacalności w zakresie zadłużenia walutowego od czasu, gdy bolszewicy odrzucili długi carskiej Rosji ponad sto lat temu.