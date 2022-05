Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Po czterech miesiącach 2022 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Rosji wyniosła 95,8 mld USD i jest ponad trzykrotnie większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku, informuje Bloomberg.

Nadwyżka jest największa od co najmniej 1994 roku. To głównie skutek wzrostu ceny gazu i ropy, które są głównym towarem eksportowym Rosji, przy jednoczesnym gwałtownym zmniejszeniu się importu do kraju po wprowadzeniu sankcji po napaści Rosji na Ukrainę.