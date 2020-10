Rosyjska produkcja ropy naftowej i kondensatu gazu wzrosła we wrześniu do 9,93 mln baryłek dziennie (bpd). Oznacza to niewielkie przekroczenie zadeklarowanego limitu wydobywczego w ramach umowy OPEC+, donosi Reuters.

Miesiąc wcześniej łączne wydobycie ukształtowało się na poziomie 9,86 mln bpd, wynika z danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Energii.