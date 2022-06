Rosja sprzedała mniej gazu do Europy, ale jej wpływy nie spadły

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rosja ograniczając dostawy gazu do Europy spowodowała wzrost jego ceny i dzięki temu pomimo mniejszego wolumenu sprzedaży prawdopodobnie utrzymała wpływy na poziomie z ubiegłego roku, informuje Bloomberg.

Gazprom prawdopodobnie wciąż osiąga ok. 100 mln EUR dziennie z eksportu gazu do Europy, czyli tyle samo co rok temu, twierdzą analitycy Independent Commodity Intelligence Services (ICIS).