Rosja wyda 14,5 mld USD na zwiększenie lokalnej produkcji samolotów

Rosyjski przemysł lotniczy przeżywa kryzys, który jest konsekwencją sankcji nałożonych na niego przez Zachód, po inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę.

Wprowadzone zakazy zmusiły rosyjskie linie lotnicze do wstrzymania lotów międzynarodowych. Ponadto sprawiły, że zagraniczni producenci odmówili dalszych dostaw nowych maszyn, a leasingodawcy zażądali zwrotu swoich samolotów. Rozwiązania problemu próbuje szukać tamtejszy rząd.

– Do 2030 roku udział samolotów produkcji krajowej we flocie rosyjskich linii lotniczych powinien wzrosnąć do 81 proc. – zapowiedział wicepremier Jurij Borysow.

Zgodnie z wartym 14,5 mld USD rządowym planem, do końca dekady Rosja wyprodukuje 1 tys. samolotów pasażerskich.