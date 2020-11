Rosja wyklucza zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych

Minister energii Aleksander Nowak deklaruje, że Rosja nie planuje redukować wydobycia paliw kopalnych w nadchodzących dekadach. Wręcz przeciwnie. Chce zwiększyć wydobycie i eksport gazu, pisze The Guardian.

Nowak powiedział, że Rosja nie dostrzega, aby wydobycie gazu ziemnego zbliżało się do szczytowego poziomu. Oczekuje, że globalny apetyt na gaz będzie rósł jeszcze przez następne dekady pomimo przyjmowania kolejnych celów dotyczących ochrony klimatu. Zapowiedział, że Rosja zamierza zwiększyć wydobycie gazu ziemnego ze swoich wielkich i tanich rezerw aby osiągnęło ono 1 bln metrów sześciennych rocznie do 2035 roku. W 2019 roku sięgało 680 mld metrów sześciennych. Nowak poinformował, że Rosja zamierza ponad czterokrotnie zwiększyć eksport LNG do 120-140 mln ton rocznie. Zamierza także przesyłać ok. 200 mld metrów sześciennych gazu do Europy rurociągami, w tym przez Nord Stream.