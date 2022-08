Rosja zaczęła dostarczać więcej gazu na Węgry

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Gazprom już rozpoczął przekazywanie Węgrom większej ilości gazu, niż zapisano w dwustronnej umowie – poinformował węgierski wiceminister spraw zagranicznych Tamas Menczer na Facebooku. O zwiększenie dostaw zabiegał w Moskwie szef MSZ Peter Szijjarto.

„Na pierwszym etapie do końca sierpnia będzie codziennie docierać z południa Tureckim Potokiem dodatkowo 2,6 mln metrów sześciennych gazu, a co do wrześniowych planów, już trwają uzgodnienia” – napisał Menczer w sobotę.