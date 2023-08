Rosja zastąpiła USA jako główny dostawca paliw do Brazylii

Wszystko wskazuje, że Brazylia sprowadzi w sierpniu rekordową ilość paliw z Rosji, informuje Reuters.

Firma analityczna Kpler szacuje, że import rosyjskich produktów paliwowych do Brazylii prawdopodobnie wzrośnie w sierpniu o 25 proc. w porównaniu z lipcem do ok. 235 tys. baryłek dziennie. Oznacza to, że Rosja wyprzedzi USA jako główny dostawca paliw do Brazylii.

Reuters przypomina, że Brazylia zaczęła znacząco zwiększać import rosyjskich produktów paliwowych w lutym, kiedy wszedł w życie zakaz ich importu w Unii Europejskich i zaczął obowiązywać wprowadzony przez G7 limit cenowy na import rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych. Sankcje zmusiły Rosję do obniżenia cen w celu znalezienia nowych rynków.

- Możliwość kupienia tanich baryłek to finansowa okazja dla Brazylii, gdzie rząd zawsze jest pod presją obniżania kosztów paliw stosowanych w transporcie – powiedział Reutersowi Viktor Katona, analityk Kpler.

Z jego wyliczeń wynika, że dzięki importowi z Rosji Brazylia płaci mniej o 10-15 USD za baryłkę oleju napędowego.

Kpler wyliczył, że od lutego Brazylia awansowała na drugie miejsce na świecie po Turcji w zestawieniu największych importerów rosyjskiego diesla.