Rosja ograniczyła połączenia lotnicze z Turcją, zmniejszając w ten sposób jej wpływy z turystyki. Jako powód wskazała nasilenie epidemii COVID-19. Są głosy, że to skutek przyjaznych gestów Ankary wobec Kijowa.

Większość lotów czarterowych i regularnych zostanie zawieszona między 15 kwietnia a 1 czerwca, poinformowała wicepremier Tatiana Golikowa. Uzasadnieniem ma być duża liczba przypadków zakażeń koronawirusem wśród Rosjan powracających z Turcji.

W okresie zawieszenia lotów, w którym wypadają dwa święta państwowe, do Turcji wybierało się ok. 500 tys. Rosjan, podała agencja Ria Novosti powołując się na dane stowarzyszenia rosyjskich biur podróży. W ubiegłym roku Rosja była głównym źródłem napływu turystów do Turcji. Pomimo pandemii kraj odwiedziło 2,13 mln Rosjan.

Turcja wciąż ma jedną z największych liczb zakażeń COVID-19 w Europie. Oczekuje się, że prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosi wkrótce restrykcje mające poprawić sytuację.

Pojawiły się opinie wiążące ograniczenie przez Rosję komunikacji lotniczej z Turcją z niedawną wizytą w tym kraju prezydenta Ukrainy. Rzecznik Kremla odrzucił te sugestie. Wskazał, że Rosja zawiesiła w ostatnim czasie także loty do Tanzanii w związku z nasileniem epidemii COVID-19 w tym kraju.