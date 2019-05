Rosja zwodowała kolejny atomowy lodołamacz

W stoczni Zakłady Bałtyckie w Petersburgu uroczyście zwodowano atomowy lodołamacz Ural. Jest to trzecia jednostka klasy Arktika, zaprojektowanej dla zapewnienia całorocznej żeglugi na Północnej Drodze Morskiej.

W ceremonii wzięli udział między innymi wicepremier Rosji Jurij Borisow i prezes Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej Elwira Naibullina, która jako matka chrzestna statku rozbiła o jego burtę butelkę szampana. Ural ma wejść do służby w 2022 roku, po poprzedzających go w serii atomowych lodołamaczach Arktika i Sibir, które także budowane są obecnie w Zakładach Bałtyckich. Armatorem wszystkich trzech okrętów będzie rosyjska państwowa spółka energetyki jądrowej Rosatom.



Północna Droga Morska, nazywana poza Rosją Przejściem Północno-Wschodnim, łączy atlantyckie Morze Barentsa z Morzem Beringa na Oceanie Spokojnym. "Ural i jego siostrzane jednostki odgrywają centralną rolę w naszym strategicznym projekcie otwarcia Północnej Drogi Morskiej dla całorocznej żeglugi" - powiedział dyrektor zarządzający Rosatomu Aleksiej Lichaczow.



Pod względem swego tonażu i mocy urządzeń napędowych lodołamacze te nie mają sobie równych w świecie i będą mogły torować statkom drogę w lodzie nawet trzymetrowej grubości. Ułatwi to eksport węglowodorowych surowców energetycznych z rosyjskich złóż w rejonie półwyspów Jamał i Gydan na rynki państw Azji i Pacyfiku - zaznacza agencja TASS.



Rosyjski prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział w kwietniu rozbudowę floty dużych lodołamaczy w celu wyraźnego zwiększenia przepustowości Północnej Drogi Morskiej. Rosja ma mieć w roku 2035 co najmniej 13 takich jednostek, w tym dziewięć o napędzie atomowym.