Rosną straty tankowców

Wywołująca spore kontrowersje ubiegłotygodniowa decyzja tzw. grupy OPEC+ dotycząca zachowania dotychczasowych poziomów wydobywczych ropy pogłębia straty ponoszone przez największych przewoźników tego surowca.

Szacuje się, że na benchmarkowej trasie z Bliskiego Wschodu do Chin dzienna strata supertankowców osiągnęła już pułap 6779 USD. To najgorszy wynik od 2017 r. i wskazuje, że operatorzy tych gigantycznych statków „dopłacają” do frachtu.

Powodem strat jest przewyższająca zapotrzebowanie liczba tankowców, która z kolei jest następstwem relatywnie niskiej podaży surowca.

Kartel OPEC wraz z sojusznikami postanowił nie zwiększać produkcji i utrzymać dotychczasowe cięcia jeszcze przynajmniej do maja, co zaskoczyło rynek, oczekujący zwiększenia wydobycia o nawet 1,5 mln bpd.

Jak podkreślają eksperci, przewoźnicy nie mogą sobie pozwolić na dłuższy bezruch swoich jednostek, gdyż muszą dbać o certyfikaty/aprobaty otrzymywane od wynajmujących je spółek, które bez charterów mogą zostać zawieszone.