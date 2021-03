Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zagroziła wstrzymaniem eksportu szczepionek, wznawiając spór UE z brytyjskim rządem.

Unia Europejska chce maksymalnie przyspieszyć program szczepień przeciwko COVID-19. W tym celu rozważane jest wstrzymanie dostaw szczepionki do krajów spoza Wspólnoty, które mają już wysoki wskaźnik szczepień.

Elionas2/Pixabay

– W ciągu ostatnich sześciu tygodni 10 mln dawek zostało wyeksportowanych do Wielkiej Brytanii - powiedziała von der Leyen. Dodała, że "...Wielka Brytania zajmuje się produkcją szczepionki AstraZeneca, dlatego zastanawiamy się, czy eksport do krajów, które same produkują szczepionki i mają wyższe wskaźniki szczepień od nas nadal powinien być kontynuowany“.

Już w styczniu Unia zasugerowała zakaz eksportu szczepionek do Wielkiej Brytanii, ale takie rozwiązanie przepadło po tym, jak von der Leyen stwierdziła, że otrzymała zapewnienie od premiera Borisa Johnsona, że dostawy AstraZeneca do Europy będą przebiegały terminowo.

Wskaźnik podanych dawek szczepionki w UE kształtuje się obecnie na poziomie 11 dawek na 100 osób, w porównaniu z 39 dawkami w Wielkiej Brytanii.