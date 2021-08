Nastąpiło zbliżenie stanowisk w negocjacjach płacowych prowadzonych przez BHP Group i liderów związkowych z kopalni miedzi Escondida w Chile.

Negocjatorzy zwrócili się do władz związków o przedłużenie procesu mediacji aby móc nadal pracować nad porozumieniem. Źródła związkowe twierdzą, że przełomem była zgoda władz koncernu na niektóre postulaty pracowników.

Unikniecie przerwy w pracy kopalni, która ma 5 proc. udziału w globalnej produkcji miedzi, pozwoliłoby zmniejszyć obawy na rynku metalu. Złagodziłoby także skutki fiaska rozmów w innej kopalni miedzi w Chile, należącej do JX Nippon Mining & Metals. W trzeciej, należącej do Codelco, uzgodniono przedłużenie rozmów do środy.