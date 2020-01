Rośnie wartość inwestycji w Pomorskiej SSE

W 2019 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała rekordową liczbę decyzji o wsparciu inwestycji. W tym roku ma być jeszcze lepiej.

W ubiegłym roku 14 istniejących w Polsce specjalnych stref ekonomicznych (SSE) wydało łącznie 354 decyzje o wsparciu inwestycji, a suma zadeklarowanych nakładów wyniosła 15,7 mld zł. Najwięcej decyzji wydały Katowicka SSE (53) i Krakowska SSE (50). Na trzecim miejscu uplasowała się Pomorska SSE (PSSE).

Przemysław Sztandera, prezes PSSE

— W 2019 r. wydaliśmy rekordowe 41 decyzji, z czego 29 dotyczyło małych i średnich przedsiębiorstw, co w reżimie starej ustawy było praktycznie niemożliwe. Co więcej, 35 firm to spółki z kapitałem polskim. Poprzednio były to głównie duże zagraniczne przedsiębiorstwa. To zasadnicza zmiana, jaka wynika z nowej ustawy — tłumaczy Przemysław Sztandera, prezes PSSE.

Chodzi o obowiązującą od września 2018 r. ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, która powołała do życia Polską Strefę Inwestycji. Docelowo ma ona zastąpić obecnie funkcjonujące SSE, które formalnie zostaną wygaszone w 2026 r. Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi nową ustawą są zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju, gwarantowane na 10, 12 lub 15 lat. Ponadto warunki wsparcia do - stosowano też do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Inwestorzy, którzy w 2019 r. uzyskali od PSSE decyzje o wsparciu, zadeklarowali inwestycje o wartości blisko 1,4 mld zł, a także utworzenie 360 nowych i utrzymanie ponad 4,5 tys. dotychczasowych miejsc pracy. Wśród największych inwestorów można wymienić: Anwil, Iglotex, Unilever Polska, Cedrob Porty czy pro - ducenta artykułów higienicznych dla kobiet, toruńską firmę Bella.

— W zeszłym roku pozyskaliśmy do Strefy zupełnie nowe firmy i zaoferowaliśmy im wsparcie, które ma zachęcić je do jeszcze większego wysiłku inwestycyjnego. Wyróżnia się tu województwo kujawsko-pomorskie, z którego pochodzi aż 26 projektów — mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.

Jak podkreślają przedstawiciele PSSE, ubiegły rok był dla nich bardzo pracowity. Obszar podlegający pomorskiej strefie obejmuje bowiem 226 gmin i w każdej z nich, w ramach programu „Strefa w każ - dej gminie”, zorganizowano spotkania informacyjne z samorządowcami i przedsiębiorcami.

— Nowym, bardzo ważnym dla nas obszarem działalności, który zainicjowaliśmy w 2019 r., są prace nad projektem Centralnego Parku Inwestycyjnego w Dźwierznie (województwo kujawsko-pomorskie, gmina Chełmża). Jego celem jest przygotowanie terenu inwestycyjnego o wielkości ponad 460 ha, zlokalizowanego bezpośrednio przy autostradzie A1 — informuje Przemysław Sztandera.

Inny ważny projekt infrastrukturalny realizowany jest w Grudziądzu. Budowana tam przez pomorską strefę i miasto droga da dostęp do wyjątkowo atrakcyjnych terenów o powierzchni 27,5 ha. Inwestycja zakończy się w 2020 r.

W 2019 r. zakończono też pierwszy etap rewitalizacji terenów postoczniowych na wyspie Ostrów w Gdańsku.

— Teren został przystosowany do prowadzenia nowoczesnej produkcji stoczniowej i okołostoczniowej z wykorzystaniem najnowszych technologii przemysłowych. Powstało tam, jedyne w kraju, Centrum Programowania Robotów Przemysłowych — z satysfakcją podkreśla prezes PSSE.

Jak dodaje Paweł Lulewicz, dynamicznie rozwijały się też Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego oraz Bałtycki Port Nowych Technologii, które są rozszerzeniem oferty usługowej PSSE.

— W obu miejscach pozyskano nowych najemców i partnerów. Cyklicznie odbywają się tam także tematyczne spotkania, konferencje, seminaria i panele dyskusyjne stymulujące synergię biznesu i rozwój relacji — tłumaczy wiceprezes PSSE.

Przedstawiciele PSSE, komentując wyniki osiągnięte w zeszłym roku, spodziewają się jeszcze lepszych w roku 2020. W związku z podstawowymi założenia - mi ustawy o wspieraniu nowych inwestycji przewidują, że nowe decyzje o wsparciu będą wydawane przede wszystkim dla podmiotów z sektora MŚP.

— Mając na uwadze potencjał inwestycyjny oraz znajomość obszaru, planujemy wydanie w tym roku co najmniej 50 decyzji, z czego 80 proc. przypadnie dla firm z sektora MŚP. Obecnie prowadzone są rozmowy z trzema potencjalnymi inwestorami, z których jeden złożył już wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. Dzięki nowym możliwościom wynikającym z ustawy przewidujemy też coraz więcej decyzji o wsparciu dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, zwłaszcza w Trójmieście — zapowiada Jacek Formela, dyrektor działu inwestycji strefowych w PSSE.

W 2019 r. PSSE wydała już dwie decyzje o wsparciu dla tego sektora — dla Juul Labs Services Poland i Pekabex Pref.

