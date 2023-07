Rośnie wycena kontraktów

Zakończona spadkami czwartkowa sesja na amerykańskich giełdach nie tylko przerwała wzrostową passę indeksu blue chipów, ale i wzbudziła obawy o kontynuację trendu. Zachowanie kontraktów terminowych na indeksy Wall Street i Nasdaq sugeruje, że obóz byków nie ma zamiaru łatwo się poddać. Należy więc brać pod uwagę możliwość odbicia i odreagowania czwartkowej przeceny,

Na około dwie godziny przez początkiem sesji na rynku kasowym, futures na indeks Dow Jones IA rosły o 0,27 proc. Te na wskaźnik S&P500 zwyżkowały o 0,48 proc., zaś na Nasdaq drożały o 0,87 proc.

W czwartek zakończona została – de facto nieoczekiwanie - passa DJ IA, który rósł nieprzerwanie 13-cie sesji z rzędu. Do osiągnięcia najlepszego wyniku od 126 lat zabrakło właśnie tylko tej dodatniej zmiany.

Spośród danych makro, jakie w piątek trafią do opinii publicznej wymienić przede wszystkim należy raport o wydatkach i dochodach Amerykanów, a w nim na pierwszy plan wychodzi bacznie analizowany przez Fed wskaźnik PCE core, określający ceny wydatków na konsumpcję osobistą. Prognozy zakładają, że PCE core spowolniła w czerwcu w ujęciu miesięcznym o 0,3 proc. i w rocznym do 4,2 proc. W maju było to odpowiednio 0,3 i 4,6 proc.

Odczyty spełniające projekcje, a może i lepsze zwiększą szansę, że podczas wrześniowego posiedzenia FOMC podjęta zostanie decyzja o zapauzowaniu cyklu podwyżek stóp procentowych.

Oprócz wspomnianego raportu drugim ważnym odczytem będzie comiesięczna publikacja indeksu nastrojów konsumentów i oczekiwań inflacyjnych opracowywanego przez Uniwersytet Michigan. W tym przypadku oczekiwana jest poprawa w przypadku nastrojów do 72,6 pkt z 64,4 pkt w czerwcu, zaś w kontekście inflacji spodziewana jest lekka zwyżka do odpowiednio 3,2 proc. w ujęciu krótkoterminowym i 3,1 proc. w długoterminowym.

Mieszane zachowują się rentowności obligacji skarbowych. Zamieszanie wywołał Bank Japonii, który uelastycznił kontrolę rentowności przy równoczesnym pozostawieniu stóp na dotychczasowym, ultraniskim poziomie. Decyzja spowodowała wzrost rentowności obligacji tego kraju do najwyższego poziomu od 9 lat, pociągając za sobą również zyski z europejskich odpowiedników.

W przypadku amerykańskich papierów skarbowych sytuacja jest nieco odmienna. Przed publikacją wspomnianych danych o PCE spadają rentowności 2-letnich papierów najmocniej skorelowanych z poziomem stóp procentowych. Zniżka sięga około 5 punktów bazowych. W miarę stabilnie zachowuje się z kolei rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji, która zmienia się w około 1 pb.

W przedsesyjnym handlu wyraźnie drożeją akcje Intela. Największy na świecie producent układów scalonych (procesorów) zaskoczył zyskiem za II kwartał w czym pomogła lekka poprawa na rynku komputerów osobistych. Do tego prognoza spółki na obecny kwartał przewyższyła oczekiwania analityków.

Spadki z kolei dopadły udziały Forda. Wicelider amerykańskiego rynku motoryzacyjnego co prawda zdołał wynikami i prognozami przebić projekcje analityków, jednak ostrzegł, że rozwój segmentu pojazdów elektrycznych będzie trwał dłużej niż oczekiwano ze względu na wyższe koszty.