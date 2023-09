Rośnie wycena kontraktów

Jest szansa, że w poniedziałek na giełdach w USA ponownie dominować będzie strona popytowa, kontynuując zwyżkę z poprzedniej sesji. Wskazuje na to zwyżkująca wycena futures śledzących zachowanie indeksów z Wall Street i Nasdaq.

Na dwie godziny przed uruchomieniem sesji na rynku kasowym kontrakty na DJ IA rosły o 0,21 proc., na szerszy wskaźnik S&P500 zwyżkowały o 0,42 proc., zaś na Nasdaq 100 zyskiwały 0,62 proc.

Piątkowa sesja zakończyła się lekką zwyżką indeksów, niemniej cały ubiegły tydzień zakończyły one stratami. Wszystko przez rosnące przekonanie, że podczas wrześniowego posiedzenia FOMC dojdzie do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Taka perspektywa odstręcza od rynku akcji zachęcając do skupienia swojej uwagi na obligacjach, dających może mniejszy, ale bezpieczniejszy zysk. Inwestycje w papiery dłużne rekomenduje choćby bank Morgan Stanley, a spośród nich obligacje o 5- i 30-letnim terminie zapadalności. Twierdzą, że nadzieje na miękkie lądowanie gospodarki mogą być nadmiernie optymistyczne.

Dzisiejsze kalendarium danych makro nie przewiduje publikacji żadnych istotnych odczytów amerykańskiej gospodarki. Tym samym uwaga handlujących skupiać się będzie w pełni na doniesieniach ze spółek. Oczywiście w grę wchodzić będą też spekulacje związane z kolejnymi ruchami ze strony władz monetarnych. Szczególnie, że już w najbliższą środę zaprezentowany zostanie raport o inflacji cen konsumpcyjnych, a dzień później o cenach producentów. Od ich „jakości” zależeć moczy czy Fed nadal będzie zacieśniał swoją politykę, czy też może zbliża się do szczytowego poziomu stóp procentowych.

Zgodnie ze wskaźnikiem Fed Watch rynki wyceniają obecnie szansę na wzrost stóp w listopadzie na około 4 do 10 po przewidywanej przerwie w cyklu we wrześniu.

Dla handlujących akcjami ważne będą też inne dane z tego tygodnia, w tym o zmianie liczby tzw. nowych bezrobotnych, sprzedaży detalicznej i nastrojach inwestorów, które ujrzą światło dziennie w czwartek i piątek

Z kolei z grona notowanych spółek uwagę handlujących w najbliższych dniach zapewne będzie nadal przykuwał koncern Apple. Po tym jak w zeszłym tygodniu był jedną z „czarnych owcy” po tym jak inwestorzy z wielką obawą odnieśli się do planów chińskiego rządu poszerzenia zakazu wykorzystywania w pracy przez państwowych urzędników smartfonów iPhone, gigant z Cupertino jutro ma przeprowadzić event, podczas którego spodziewana jest prezentacja najnowszego smartfona, iPhone 15.

W przedsesyjnym handlu wyraźnie drożeją udziały Tesli. Aprecjacja kursu przekracza momentami 5 proc. To zasługa podniesienia rekomendacji przez brokerów Morgan Stanley, którzy twierdzą, że superkomputer Dojo może doprowadzić do wzrostu wartości rynkowej producenta samochodów elektrycznych o niemal 600 mld USD poprzez zwiększenie wykorzystania robotyki i usług oprogramowania.