Rossielchoznadzor zaprzecza, by jego szef żądał łapówki od Mlekovity

Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) oświadczyła w czwartek, że nie są prawdą doniesienia mediów o tym, że jej szef Siergiej Dankwert zażądał łapówki od polskiej firmy Mlekovita.

Rzeczniczka Rossielchoznadzoru Julia Miełano powiedziała dziennikarzom, że informacja o żądaniu łapówki "nie jest zgodna z rzeczywistością". Według rzeczniczki analogiczne skargi składał wcześniej do rosyjskiej Prokuratury Generalnej mężczyzna o nazwisku Siergiejew i w związku z tym Rossielchoznadzor składał wyjaśnienia.



"W związku z poniesionym uszczerbkiem dla reputacji, który skutkował dyskredytacją organów władzy państwowej, a także z rozpowszechnieniem fałszywych informacji Rossielchoznadzor podjął decyzję o złożeniu pozwu wobec osób wymienionych w zgłoszeniu do prokuratury" - powiedziała przedstawicielka urzędu.



Sam Dankwert, który w czwartek wystąpił w wyższej izbie parlamentu Rosji, Radzie Federacji, oznajmił, że kontaktuje się z adwokatem w sprawie zareagowania na doniesienia na jego temat.



W sprawie zgłoszenia, w którym mowa jest o rzekomych żądaniach ze strony Dankwerta policja wszczęła postępowanie sprawdzające, poprzedzające etap śledztwa - podała agencja TASS, powołując się na źródła. Postępowanie sprawdzające może trwać 30 dni i jest ono podstawą do decyzji o wszczęciu postępowania karnego, albo też odmowy jego wszczęcia.



W czwartek rosyjska telewizja REN TV podała, że przedstawiciel Mlekovity zwrócił się do policji w Moskwie, twierdząc, że Dankwert żądał łapówki w wysokości 500 tys. USD. REN TV powołała się na własne źródło, które określiła jako zaznajomione z sytuacją.



Według tego źródła przedstawiciele Mlekovity twierdzili, że rosyjscy urzędnicy żądali łapówki od prezesa firmy Dariusza Sapińskiego i jego przedstawiciela w Rosji. Pół miliona dolarów Rosjanie mieli zażądać - jak twierdzi REN TV - w zamian za cofnięcie ograniczeń na dostawy do Rosji produktów Mlekovity. "Biznesmeni oświadczyli, że w sprawie przekazania środków jakoby toczyły się rozmowy jeszcze w listopadzie zeszłego roku" - powiedziało źródło rosyjskiej stacji.



Mlekovita zaprzeczyła tym zarzutom.