Rosyjska ropa jeszcze bardziej „toksyczna” na globalnym rynku

Po zasygnalizowaniu możliwości objęcia embargiem rosyjskiej ropy stała się ona jeszcze bardziej „toksyczna” dla inwestorów niż było to wcześniej. Dodatkowo zniechęca krytyka, która spadła na Shell po tym jak w piątek skusił się na rosyjski surowiec, pisze Bloomberg.

Wiadomość o możliwości wprowadzania zakazu kupna rosyjskiej ropy, ogłoszona w niedzielę, spowodowała dzień później wzrost ceny surowca do najwyższego poziomu od 14 lat. Spowodowała także, że wynikająca z politycznej niepewności niechęć do kupowania rosyjskiej ropy wzrosła jeszcze bardziej niż w ostatnich dniach. W poniedziałek nie było żadnych chętnych do kupna rosyjskiej ropy, głównie gatunku Kazakh, pomimo iż oferowano rekordowe dyskonto wynoszące 11 USD poniżej benchmarku.